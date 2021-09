Vichy Office de tourisme Vichy Allier, Vichy Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy. Office de tourisme Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy. Office de tourisme Vichy, 18 septembre 2021, Vichy. Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy.

Office de tourisme Vichy, le samedi 18 septembre à 15:30

Visite de la ville de Vichy et de son histoire suite à l’arrivée de Napoléon III dans la ville.

Informations et réservations des visites par téléphone ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit

L’arrivée de Napoléon III à Vichy. Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Office de tourisme Vichy Adresse 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Ville Vichy lieuville Office de tourisme Vichy Vichy