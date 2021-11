Seclin devant l'hopital Notre Dame de Seclin Nord, Seclin Seclin, les fleurs sous les arbres devant l’hopital Notre Dame de Seclin Seclin Catégories d’évènement: Nord

le samedi 30 avril 2022 à 14:00

En compagnie d’une spécialiste naturaliste, ce circuit pédestre nous aidera à mieux comprendre les rôles des conifères qui peuplent les terres de la capitale du Mélantois et les vertus symboliques des fleurs offertes par Dame Nature.

Sur inscription : 5€ (adhérent) / 10€ (non adhérent)

Devenez vous-même un spécialiste naturaliste.

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

