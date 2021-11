Seclin office de tourisme de Seclin Nord, Seclin Seclin et ses murs qui parlent office de tourisme de Seclin Seclin Catégories d’évènement: Nord

Seclin

Seclin et ses murs qui parlent office de tourisme de Seclin, 25 juin 2022, Seclin. Seclin et ses murs qui parlent

office de tourisme de Seclin, le samedi 25 juin 2022 à 14:00

Les murs sont bavards. Ils nous racontent des histoires que nous ne prenons pas le temps d’écouter. Ils nous montrent, en bas ou hauts reliefs, ce que l’histoire de la ville a vécu de beau, de haut et d’éloquent. Découvrons ensemble ces murs qui parlent et ces petites histoires colorées.

Sur inscription : 5€ (adhérent) / 10€ (non adhérent)

Les murs sont bavards. office de tourisme de Seclin 70 Rue Roger Bouvry 59113 Seclin Seclin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Seclin Autres Lieu office de tourisme de Seclin Adresse 70 Rue Roger Bouvry 59113 Seclin Ville Seclin lieuville office de tourisme de Seclin Seclin