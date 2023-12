Visite guidée « Seclin au fil de l’eau » Seclin « au fils de l’eau » Seclin, 13 avril 2024 08:00, Seclin.

Samedi 13 avril de 10h à 12h

Visite qui se veut instructive sur l’importance de l’eau à travers l’histoire passée, présente et future.

A partir du parc de la Ramie, nous emprunterons « la voie verte des captages », nouvel itinéraire de promenade aménagé par la MEL. L’essentiel de l’eau potable distribuée dans la métropole lilloise trouve sa source dans les champs captants des communes Gardiennes de l’eau dont fait partie Seclin.

Guide : Paul Dumortier

Rendez-vous sur le parking du stade Henri Jooris, 103 Rue Marx Dormoy, 59113 Seclin

Tarif adhérent 5€ / non adhérent 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou en ligne

2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

