Stages d’Afriques Séchoir Campagne, 20 juillet 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Stages d’Afriques avec Jo en danses et Olivier aux percussions.

De 13h à 14h : percussions

De 13h30 à 17h30 : danses.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Séchoir

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



African workshops with Jo on dance and Olivier on percussion.

1 pm to 2 pm: percussion

1:30 pm to 5:30 pm: dances

Talleres africanos con Jo en danza y Olivier en percusión.

13h a 14h: percusión

13.30 a 17.30: danza

Afrikanische Workshops mit Jo in Tänzen und Olivier an Perkussion.

Von 13.00 bis 14.00 Uhr: Perkussion

Von 13.30 bis 17.30 Uhr: Tänze

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère