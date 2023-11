L’Occitan pour les trules Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand, 24 novembre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Questionnaire-jeu qui permet de mesurer son degré « d’Occitanité ». L’occitan pour les trules de (re)découvrir avec humour la forte affluence occitane toujours d’actualité, dans les mots, les accents, le comportement des habitants du Périgord..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. EUR.

Séchoir à tabac

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Questionnaire-game to measure your degree of « Occitanité ». L’occitan pour les trules is a humorous way of (re)discovering the strong Occitan affluence still present today, in the words, accents and behavior of the people of Périgord.

Cuestionario-juego para medir su grado de « occitanidad ». L’occitan pour les trules es una forma humorística de (re)descubrir la fuerte presencia occitana que sigue existiendo hoy en día, en las palabras, los acentos y el comportamiento de los habitantes del Périgord.

Fragebogen-Spiel, mit dem man seinen Grad der « Okzitanität » messen kann. L’occitan pour les trules (re)entdecken Sie auf humorvolle Art und Weise die starke und immer noch aktuelle okzitanische Prägung in den Wörtern, Akzenten und dem Verhalten der Bewohner des Périgord.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère