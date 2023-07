Spectacle France profonde de La Grosse Situation + Concert Sècherie Sauveroche- Heptagone Bègles, 11 juillet 2023, Bègles.

Spectacle France profonde de La Grosse Situation + Concert Mardi 11 juillet, 21h30 Sècherie Sauveroche- Heptagone Prix libre sur réservation

France profonde

C’est l’histoire d’un collectif de théâtre dont les membres doivent tous à la terre d’être debout. C’est l’histoire de questions entêtantes qui finissent par prendre toute la place : quels sont les liens que l’on entretient avec la terre ? Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ?

Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?

Durée : 1h30

à partir de 12 ans

Plus d’infos sur : www.lagrossesituation.fr

Le concert

C’est l’histoire d’un groupe qui commence et qui cherche un nom. Ce soir-là, leur premier concert.

Mélange de musique, de peur et de joie.

On n’en dit pas plus, on a hâte.

À partir de 23h, accès libre et gratuit

Infos pratiques **_:

_**21h : Rdv au Jardin des Doris à Bègles pour France Profonde sur réservation via hello Asso.

23h : concert accès libre et gratuit

Buvette sur place à l’issue de la représentation.

En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu.

Réservations :

https://www.helloasso.com/associations/la-grosse-situation/evenements/heptagone-invite-la-grosse-situation-avec-france-profonde-suivi-d-un-concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T21:30:00+02:00 – 2023-07-11T23:59:00+02:00

La Grosse Situation