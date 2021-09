Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Seb&Ju (Dj set groovy) Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Seb&Ju (Dj set groovy) Makeda, 8 octobre 2021, Marseille. Seb&Ju (Dj set groovy)

Makeda, le vendredi 8 octobre à 23:45

Seb & Ju sont à l’écoute de vos désirs les plus secrets, en quête de la recette pour vous faire groover ! Selon le lieu, le public, l’ambiance, l’heure, l’humeur générale, la folie ressentie, l’amour qui plane dans l’air, l’alcool qui inonde le plancher… Le groove au service des dancefloors ! Infos Pratiques Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ouverture des portes : 23H45 Entrée 5€ sur *adhésion de 1€ à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE Pour la réouverture du Makeda et le début de la saison 2021/2022, nous sommes obligées d’appliquer les règles sanitaires obligatoires pour les salles de concert en format debout – Pass sanitaire en vigueur pour entrer —> il faudra présenter soit la preuve d’un test négatif de moins de 72h OU la preuve d’un schéma vaccinal complet OU un certificat de rétablissement – Port du masque obligatoire (décision du préfet)

5€ + 1€ d’adhésion

♫DJ SET♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T23:45:00 2021-10-08T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille