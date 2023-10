THE DANSANT Sébazac-Concourès Catégories d’Évènement: Aveyron

Sébazac-Concourès THE DANSANT Sébazac-Concourès, 23 novembre 2023, Sébazac-Concourès. Sébazac-Concourès,Aveyron Bernard Gaches et son trompettiste animeront votre après-midi.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . 10 EUR. Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie



Bernard Gaches and his trumpeter will enliven your afternoon
Bernard Gaches y su trompetista animarán la tarde
Bernard Gaches und sein Trompeter werden Ihren Nachmittag gestalten

