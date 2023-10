Merci qui ? Merci les Agri ! Sébazac-Concourès, 11 novembre 2023, Sébazac-Concourès.

Sébazac-Concourès,Aveyron

Merci qui ? Merci les Agri ! 11 et 12 novembre au gymnase de Sébazac-Concourès.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . EUR.

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie



Thanks to whom? Thank you Agri! november 11 and 12 at the Sébazac-Concourès gymnasium

¿Gracias a quién? ¡Gracias a los Agri! 11 y 12 de noviembre en el gimnasio Sébazac-Concourès

Danke wem? Danke den Agri! 11. und 12. November in der Turnhalle von Sébazac-Concourès

Mise à jour le 2023-10-15 par Audrey Vergnes