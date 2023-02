SEBASTIEN VACHEZ ET CRISTINA AZUMA MUSIQUES DE D. GOYONE A L ESPACE GERARD PHILIPE, 23 mars 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

SEBASTIEN VACHEZ ET CRISTINA AZUMA MUSIQUES DE D. GOYONE A L ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Coup de cœur du talentueux Sébastien Vachez, dans un nouveau répertoire et des arrangements des œuvres de l’inclassable Daniel Goyone, compositeur, collaborateur de Claude Nougaro et qui côtoie les plus grands noms du jazz : Chick Corea, Richard Galliano ou Ibrahim Maalouf. Un programme mêlant mélodies et rythmes aux couleurs du monde, des musiques évoquant tour à tour le voyage, l’enfance, le cirque mais aussi Erik Satie. Sébastien Vachez convie pour la partie duo la prestigieuse et grande guitariste brésilienne : Cristina Azuma. Elle se produit en solo et dans diverses formations, d’abord au Brésil, puis dans de nombreux pays d’Amérique, d’Europe et d’Extrême Orient. « Daniel Goyone est un musicien qui me fascine… Il y a une spiritualité qui m’a toujours plu. Une odeur Guerlain d’ange, qui flotte »… Claude Nougarro Sébastien Vachez, Cristina Azuma Sébastien Vachez, Cristina Azuma

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

