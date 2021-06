Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Sébastien Tellier Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Sébastien Tellier Rocher de Palmer, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cenon. Sébastien Tellier

Rocher de Palmer, le vendredi 2 juillet à 20:30

Depuis la sortie de son dernier album, L’Aventura, il y a 6 ans, Sébastien Tellier s’était fait plutôt discret, signant diverses bandes originales de films ou encore un disque pour l’effeuilleuse Dita Von Teese… Il était temps de retourner en studio, de se remettre au boulot en solo pour donner naissance à Domesticated, son sixième album. La source d’inspiration principale de Tellier ? « Transformer le quotidien en exceptionnel ». Désormais mari et père, le philosophe hipster sait que « personne n’échappe aux tâches domestiques, hormis les dictateurs ». Au milieu d’un océan de producteurs, Tellier s’est inventé une nouvelle île enchantée, dédiée à la mélodie. Le résultat est beau et perché comme toujours, une drôle de pop nourrie de R’n’B, new wave, réverbe à gogo et intimité acoustique. Rafraîchissant et follement réjouissant. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 30€ / Plein tarif : 28€ / Tarif abonné : 25€

Dans son nouvel album, le vrai Sébastien Tellier affleure pour la première fois sous le personnage branché, bien caché derrière barbe et lunettes. La bête serait-elle domestiquée ? Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon