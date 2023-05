Sébastien Lefèvre – SOLEIL NUIT Les Nautes, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 05h00

.Tout public. gratuit

Deux œuvres cinétiques reflétant la lumière à travers le spectre du spectateur.

Sébastien Lefèvre est créateur lumière pour la danse et le théâtre. Il est également plasticien. il conçoit des illuminations architecturales et des scénographies dynamiques qui jouent avec la lumière et les éléments.

Feu et glace, deux grands disques dos à dos: une face SOLEIL, une face NUIT. Deux surfaces recouvertes de 5000 miroirs colorés réfléchissant la lumière. L’œuvre est légère, sous l’effet du vent, les miroirs oscillent et produisent des milliers de reflets mobiles et colorés. La journée, elle est aussi changeante que le renouvellement des lumières à travers les nuages. La nuit, elle agit comme un astre rayonnant. L’observateur découvre les vibrations d’une peinture impressionniste en version art cinétique.

Les Nautes 1 Quai des Celestins 75004 Paris

Contact : https://lesnautes-paris.com/

Sébastien Lefèvre