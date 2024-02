Sébastien Laffargue eh beh quoi Salle des fêtes Lestiac-sur-Garonne, samedi 9 mars 2024.

Sébastien Laffargue eh beh quoi Salle des fêtes Lestiac-sur-Garonne Gironde

« Une belle-mère obsédée par la superstition, une amie dépressive, écolo et végan de surcroît, une épouse hantée par la crise de la quarantaine, se laissant un tantinet aller… et lui, bousculé par une paternité récente, et confronté aux difficultés des tâches ménagères, imposées par le diktat de l’égalité des sexes ! ». 1h40 de rire en famille ou entre amis, très loin de l’humour caustique et acerbe, toujours avec tendresse et une bonne dose de folle dérision. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Chemin de l’Église

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sébastien Laffargue eh beh quoi Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Cadillac-Podensac