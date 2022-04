SÉBASTIEN JOUEN – COACH SPORTIF : Circuit training

2022-04-13 10:00:00 – 2022-04-13 Coach sportif professionnel diplômé d’état et Naturopathe, Sébastien Jouen vous propose un accompagnement physique et psychologique en fonction des objectifs de chacun. Toujours souriant, positif, dynamique et à l’écoute, chaque séance est personnalisée et adaptée aux besoins. Au programme de la séance : Circuit training Tarification unique, toutes prestation confondues :

– 45 minutes : 40€

– 60 minutes : 50€

