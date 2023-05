Sébastien Gschwind Parvis de la médiathèque, 3 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Installation participative

Hundred ways to find a way / Installation, Sculpture, Performance / Construction participative d’une installation-sculpture hors norme.

Parfois l’équilibre ce n’est pas grand-chose, et la gravité, j’en fais mon affaire. Ça commence par un élément simple, répété, assemblé, partagé, qui s’entête à construire des figures… Des figures qui génèrent des espaces. On y passe, et l’on y passe du temps. Quelque chose comme l’origine d’un espace : un enclos, un foyer. Mais plus ouvert. Un espace commun ? Un abri perpétuel !

Dans cet espace si particulier de carrefours et de croisements situé entre la médiathèque et la Maison de la Photographie Robert Doisneau, Sébastien Gschwind met en place une aire de jeux évolutive dans laquelle le public peut s’inscrire. Contempler ou participer à la construction de l’installation Hundred ways to find a way ? Chacun peut choisir.

Parvis de la médiathèque 3 rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly

Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

Bernard Bousquet Sébastien Gschwind – Parallel line / octobre 2017