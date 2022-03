Sébastien Génebès / Le Camp de Base “Breaking the Pipe” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Sébastien Génebès / Le Camp de Base “Breaking the Pipe” Anglet, 6 juin 2022, Anglet. Sébastien Génebès / Le Camp de Base “Breaking the Pipe” Anglet

2022-06-06 – 2022-06-18

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet EUR 0 Entre documentaire et performance, Breaking The Pipe (Casse-pipe) est une web-série dont le héros, nommé Machin, est une marionnette mordue de sports extrêmes (escalade, skateboard, surf, snowboard, kitesurf, base jump, parapente…). Entre documentaire et performance, Breaking The Pipe (Casse-pipe) est une web-série dont le héros, nommé Machin, est une marionnette mordue de sports extrêmes (escalade, skateboard, surf, snowboard, kitesurf, base jump, parapente…). +33 5 59 58 73 00 Entre documentaire et performance, Breaking The Pipe (Casse-pipe) est une web-série dont le héros, nommé Machin, est une marionnette mordue de sports extrêmes (escalade, skateboard, surf, snowboard, kitesurf, base jump, parapente…). Scène Nationale du Sud-Aquitain

Anglet

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT Anglet

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ville Anglet lieuville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Sébastien Génebès / Le Camp de Base “Breaking the Pipe” Anglet 2022-06-06 was last modified: by Sébastien Génebès / Le Camp de Base “Breaking the Pipe” Anglet Anglet 6 juin 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques