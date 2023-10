Savoir-faire en menuiserie bois Sebastien Franc Sainte-Lizaigne Catégories d’Évènement: Indre

Sainte-Lizaigne Savoir-faire en menuiserie bois Sebastien Franc Sainte-Lizaigne, 20 octobre 2023, Sainte-Lizaigne. Savoir-faire en menuiserie bois Vendredi 20 octobre, 14h00 Sebastien Franc Artisan installé depuis 2021 sur Sainte-Lizaigne. Nous travaillons le bois et les matériaux assimilés, de préférence en utilisant des techniques traditionnelles. Nous ne sommes pas spécialisés et faisons revivre la « menuiserie de village » telle qu’elle était présente partout il n’y a pas si longtemps. Sebastien Franc 8 Grande Rue 36260 Sainte-Lizaigne Sainte-Lizaigne 36260 Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

