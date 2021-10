Sébastien Félix Quartet La Maison des Passages, 19 novembre 2021, Lyon.

Sébastien Félix Quartet

La Maison des Passages, le vendredi 19 novembre à 20:30

Sébastien Félix est l’un des gardiens du temple. Connecté spirituellement avec Django Reinhardt, il est l’un des représentants majeurs de la tradition, à l’image de Fapy Lafertin, Tchavolo Schmitt et du trio Rosenberg. Doté d’une sensibilité musicale hors pair, son charisme et son humilité n’ont d’égal que sa virtuosité. Accompagné de son fils Estéban à la contrebasse, de Gérard Vandenbroucque au violon et d’un nouvel arrivant Léon Le Nair à la guitare rythmique et au chant, Sébastien Félix propose cette fois un voyage coloré et varié où la chanson vient enrichir son univers musical. Concert organisé par le Festival Itinérances Tsiganes en partenariat avec l’ARTAG, la Maison des Passages et l’AGSGV63.

Tarif normal : 10€- Réduit : 5€- Gratuit : – de 10 ans

Jazz Manouche-chant | France

La Maison des Passages 44 rue Saint-Georges, 69005 Lyon Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon



