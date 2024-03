SEBASTIEN EL CHATO – SEBASTIEN EL CHATO – BEST OF SALLE ANDRE MALRAUX Pierrefeu Du Var, samedi 30 mars 2024.

LA SAS FORTISSIMO et la Société Bouliste Leï Rima présentent : Sébastien EL CHATO – Best Of. « Je vis de mon désir de vivre », voilà comment on pourrait qualifier le début d’une nouvelle ère pour Sébastien El Chato, avec son dernier opus « C’est la vie », composé de chanson inédites en espagnol dans la mouvance Pop Latine Urbaine. Ce véritable précurseur de la musique gipsy nous avait déjà surpris en 2016 au cours d’une tournée européenne exceptionnelle avec un album rythmé, de grandes balades, des duos d’exception, le tout sur des rythmes pop latinos révélant des sonorités très actuelles. Sébastien El Chato ne s’arrête jamais, est là où ne l’attend pas, s’amuse, se réinvente et cela nous plaît ! D’origine andalouse, le gitan noir signe donc en beauté, et ce ne sont pas les radios qui diront le contraire ! Du flamenco-pop à la musique urbaine en passant par la musique world, inspiré des plus grands tels que Alejandro Sanz, Gente de Zona, Marc Antony », Sébastien El Chato continue dans cette nette avancée vers la maturité artistique, et il n’a pas encore fini de nous surprendre ! Ouverture des portes à 19H00.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

SALLE ANDRE MALRAUX AVENUE DES POILUS 83390 Pierrefeu Du Var 83