Saint-Denis-de-Gastines Mayenne Saint-Denis-de-Gastines 0 EUR Retrouvez Sébastien Cools et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Denis de Gastines pour une soirée dédiée à Jacques Brel !

Amsterdam, Mathilde, Le Caporal Casse-pompon et bien d’autres chansons du grand Jacques seront au programme ! Vibrez au son des plus belles chansons de Jacques Brel ! harmonie.sdg@gmail.com https://www.facebook.com/Orchestre-dHarmonie-de-Saint-Denis-de-Gastines-116176406648/ Retrouvez Sébastien Cools et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Denis de Gastines pour une soirée dédiée à Jacques Brel !

