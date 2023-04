De Ferme en Ferme : La Ferme Eurreuse Sébastien Bost Eurre Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-04-30

Drome . Depuis sa création en 2013, nous élevons des chèvres et des cochons. Nous fabriquons des fromages, des yaourts, de la viande et des charcuteries. Assiette fermière casse-croute : 12€. Réservation conseillée. Crêpe : de 2,50 à 3€. contact@ferme-eurreuse.fr +33 6 15 27 07 14 http://ferme-eurreuse.fr/ Sébastien Bost 801, chemin de la Bergère Eurre

