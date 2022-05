Sebastiano Rosello Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Sebastiano Rosello Lyon 3e Arrondissement, 13 mai 2022, Lyon 3e Arrondissement. Sebastiano Rosello Place Guichard Bourse du Travail Lyon 3e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-13 Place Guichard Bourse du Travail

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR Venez découvrir un artiste complet , attachant, entier, touchant, à la voix suave, latino-gipsy, qui saura vous transporter en vous interprétant ses plus belles chansons. info.ouhlala@gmail.com +33 6 35 18 22 47 Place Guichard Bourse du Travail Lyon 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Place Guichard Bourse du Travail Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville Place Guichard Bourse du Travail Lyon 3e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-3e-arrondissement/

Sebastiano Rosello Lyon 3e Arrondissement 2022-05-13 was last modified: by Sebastiano Rosello Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement 13 mai 2022 Lyon-3E-Arrondissement rhône

Lyon 3e Arrondissement Rhône