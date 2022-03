Sebastian Marx – Spectacle tout en anglais Aix-en-Provence, 5 avril 2022, Aix-en-Provence.

Sebastian Marx – Spectacle tout en anglais La Fontaine d'Argent – Théâtre d'humour

2022-04-05 21:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

16 20 Ça y est, Seb ne peut plus se mentir : sa femme est française, ses gosses aiment le roquefort, il fait du stand-up en français et il porte des écharpes…. C’est foutu, il est français pour de bon.



Alors il va parler de quoi maintenant le ricain ? Bah je ne sais pas encore parce que c’est du rodage, les gars ! Mais comme ça vous pourrez dire dans un an quand il jouera à l’Olympia “putain, mais moi j’ai vu ce spectacle quand il était presque pas mal et maintenant … c’est vraiment pas mal !”

Après le succès de “Un New Yorkais À Paris”, Sebastian est de retour avec de nouvelles aventures à raconter. au théâtre de la Fontaine d’argent

info@lafontainedargent.com +33 4 42 38 43 80 http://www.lafontainedargent.com/

La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence

