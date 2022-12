Sebastián BELTRAMINI, piano Église Saint-Merry, 22 janvier 2023, Paris.

Le dimanche 22 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

LA VIRTUOSITÉ À TRAVERS L’HISTOIRE DU PIANO : Quand les compositeurs explorent les limites du piano / Musique classique – Pièces de Ludwig van Beethoven, Sergueï Rachmaninov, Maurice Ravel et Sergueï Prokofiev

Sebastián Beltramini, piano

Né à Buenos Aires (Argentine) en 1974, Sebastián Beltramini a étudié au Conservatoire National de Musique C. L. Buchardo. En 1995, il obtient le diplôme de Professeur National de Musique, Spécialisé en Piano. En 1997, il obtient le diplôme, avec mention, de Professeur Supérieur de Musique, Spécialisé en Piano. En 2003, il obtient une Licence en Arts musicaux – Spécialité Piano à l’Université Nationale des Arts, également avec mention. Depuis 2000, il vit en Italie.

En 2002, il obtient un Diplôme d’interprétation en piano, avec mention, du Conservatoire National de Musique Santa Cecilia, à Rome (Italie). En 2005, il obtient un diplôme de Musique de chambre, avec mention, au Conservatoire National de Musique Santa Cecilia de Rome.

Il a participé à des cours intensifs spéciaux avec Perla Brugola et Edith Fischer, en Argentine. Il a reçu un diplôme spécial, avec mention, de l’Académie Internationale des Arts, à Rome, où il a étudié avec le laestro Franco Medori. Il a remporté la première place au concours Promociones Musicales, à Buenos Aires, la première place au Concours Sarteano en Toscane, la première place au concours Idelmo Poggioli, à Naples, la deuxième place au Concours International de Padoue; la troisième place au Concours national de piano Igor Stravinsky à Bari, la deuxième place au Concours national de Casamasima, dans les Pouilles, la deuxième place au Concours national d’interprétation de piano, à Formia et la troisième place au Concours national de la Riviera della Versiglia en Toscane.

Il a reçu de nombreuses bourses en Argentine, dont la Beca Nacional de la Fondation Nationale des Arts et la Beca Fundacion Antorchas. Pour financer ses études en Italie, il a reçu des bourses parrainées par le Teatro Colon, le Mozarteum Argentino, la Fundacion Antorchas et le ministère italien des Affaires étrangères.

Il s’est produit dans de nombreuses salles de concert en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Écosse, en Angleterre, en Espagne, en Uruguay et en Argentine, dont le Conservatoire Santa Cecilia de Rome, le Teatro di Marcello de Rome, la Villa Torlonia de Rome, la Villa Rufolo de Ravello, le Liceo Visconit, le Monastère de Santa Cecilia in Trastevere à Rome, le Palazzo Farnese de Caprarola, la Rassegna di Musica di Camera (Exposition de musique de chambre) de Ronciglione la ,Premio Musica Roma (Music Awards of Rome) revue au Palais Barberini, en Allemagne à la Theatersaal der Universität Bremen, en Angleterre à l’église Saint James’s Piccadilly, en Argentine au Salon Dorado du Teatro Colon, au Centre Culturel de San Martin, à l’Institut Goethe, au Palacio Municipal, au Musée National des Beaux-Arts, à l’Unione e Benevolenza et au Club italien, et en tant que soliste avec des orchestres tels que l’Orchestre symphonique national d’Argentine, l’Orchestre national de chambre du Sénat, l’Orchestre national de la police et l’Orchestre symphonique des jeunes de l’Université de Buenos Aires. Ses concerts ont été présentés sur la Radio nationale d’Argentine et d’autres stations de radiodiffusion.

Il enseigne actuellement au Conservatoire de Padoue.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-22-janvier-2023-sebastian-beltramini-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org

Saint-Merry Le piano de Saint-Merry