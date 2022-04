SEBA ET TIBO The People Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée Brésilienne Voyagez le temps d’une soirée : Vendredi 15 avril, The People Marseille devient Rio de Janeiro ! Au programme : 18h30 – 21h : Vibrez au son live du duo SEBA & TIBO Deux vieux compagnons de route de la scène française de musique brésilienne. Tous deux actifs depuis des années dans de nombreux projets, ils réunissent leurs savoir faire de multi-instrumentistes et leurs répertoires pour un concert festif, énergique et dansant ! La pinte à 4 euros de 17h à 20h, Le pastis à 2€ all night long… Cocktails de tonnerre De délicieuses choses à grignoter et à partager À partir de 21h playlist caliente made in brazil Piste de danse en plein air ♫♫♫ The People Marseille 12 rue Jean Trinquet 13001 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

