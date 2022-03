Seb Mellia ne perd jamais Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Seb Mellia ne perd jamais Bourg-lès-Valence, 31 mars 2022, Bourg-lès-Valence. Seb Mellia ne perd jamais Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

2022-03-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-31 Espace Girodet Allée André Revol

Bourg-lès-Valence Drôme EUR 35 35 Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes.

Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène de l’humour. contact@theatre-le-rhone.com +33 4 75 43 38 88 http://www.theatre-le-rhone.com/ Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Espace Girodet Allée André Revol Ville Bourg-lès-Valence lieuville Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Seb Mellia ne perd jamais Bourg-lès-Valence 2022-03-31 was last modified: by Seb Mellia ne perd jamais Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 31 mars 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme