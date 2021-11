Seb Joulie Group imfp, 14 décembre 2021, Salon-de-Provence.

Seb Joulie Group

imfp, le mardi 14 décembre à 19:00

Sébastien Joulie est à la croisée des chemins, ancré dans l’héritage afro-américain, les musiques actuelles et les harmonies classiques du début du XX éme siècle. ​​​​​​​L’écriture est singulière, claire et donne à entendre une musique riche et protéiforme bien ancrée dans son temps. Le Sébastien Joulie Group se compose de Stephan Moutot aux saxs, actif des deux côtés de l’Atlantique, vieux compagnon de route du leader depuis plus de 10 ans, rencontré à New York lors de ses études menées à la « School of jazz and Contemporary music ». On retrouve Charles Clayette batteur incontournable et frère d’armes du leader depuis de nombreuses années. Tous deux forment une rythmique des plus vivantes à la musicalité et au groove sans pareils. Sébastien Joulie : Guitare Stephan Moutot : Saxophone Benoît Thévenot : Piano Michel Molines : Contrebasse Charles Clayette : Batterie

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



