Braderie Season of Mist Season of Mist Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Braderie Season of Mist Season of Mist Marseille, 9 décembre 2023 09:00, Marseille. Braderie Season of Mist Samedi 9 décembre, 10h00 Season of Mist La braderie Season of Mist est de retour avec une quantité de disques faramineuse a des prix ultraviolents!

Des tonnes de CD, LP et merch de tous styles, avec des classiques aussi bien que de nouvelles sorties!

Nous vous attendons le samedi 9 décembre entre 10h et 17h,

parfaite occasion de boucler vos cadeaux de Noël. Premiers arrivés, premiers servis!

Spread the word!

RDV le 09/12/2023 au 126 boulevard Bara, Heliopolis II, Lot B4, 13013 Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Season of Mist 126 Boulevard Bara, 13013 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00 Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13013 Lieu Season of Mist Adresse 126 Boulevard Bara, 13013 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Season of Mist Marseille Latitude 43.348283 Longitude 5.446591 latitude longitude 43.348283;5.446591

Season of Mist Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/