Seasick Steve Espace Julien, 10 mai 2022, Marseille.

Seasick Steve

Espace Julien, le mardi 10 mai 2022 à 20:00

LA SAS Concerts présent, en accord avec Live Nation : ► Seasick Steve ► Mardi 10 Mai 2022 ► Espace Julien BILLETTERIE : disponible le 20/10 [https://bit.ly/seasick-steve-marseille](https://bit.ly/seasick-steve-marseille) _______________________ Après un début de carrière très peu médiatisé, Seasick Steve sort son premier album en 2004 avec le groupe suédois The Level Devils. Après de multiples tournées et albums, il a conquis son public avec sa patte rock, blues et country ! Ce concert c’est un mélange de guitares bricolées, de barbes blanches, de voix éraillées et d’un blues efficace à la batterie percutante ! En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=H9G2JSuvPIU](https://www.youtube.com/watch?v=H9G2JSuvPIU) ——————— LE LIEU : Espace Julien 39 Cour Julien 13006 Marseille 04 91 24 34 10 ——————— ► PASS SANITAIRE Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille



