Seasick Steve Espace Julien, 10 mai 2022, Marseille.

Seasick Steve

Espace Julien, le mardi 10 mai à 19:30

Après un début de carrière très peu médiatisé, Seasick Steve sort son premier album en 2004 avec le groupe suédois The Level Devils. Après de multiples tournées et albums, il a conquis son public avec sa patte rock, blues et country ! Ce concert c’est un mélange de guitares bricolées, de barbes blanches, de voix éraillées et d’un blues efficace à la batterie percutante ! En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=H9G2JSuvPIU](https://www.youtube.com/watch?v=H9G2JSuvPIU) ——————— LE LIEU : Espace Julien 39 Cour Julien 13006 Marseille 04 91 24 34 10 ——————— ► PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité. ⚠️

27,40€ en pré-vente

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T19:30:00 2022-05-10T22:30:00