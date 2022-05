Seasick Steve, 10 mai 2022, .

Seasick Steve

2022-05-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-10

Après un début de carrière très peu médiatisé, Seasick Steve sort son premier album en 2004 avec le groupe suédois The Level Devils. Après de multiples tournées et albums, il a conquis son public avec sa patte rock, blues et country !



Ce concert c’est un mélange de guitares bricolées, de barbes blanches, de voix éraillées et d’un blues efficace à la batterie percutante !

Seasick Steve en concert à Marseille !

