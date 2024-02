SEAROWS | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 16€ + frais de loc

sur place : 19€

Searows est le projet indie-folk d’Alec Duckart, un auteur-compositeur-interprète et guitariste né dans le Kentucky et élevé dans l’Oregon.

Son premier album, Guard Dog (sorti le 30 septembre 2022), a été écrit, enregistré et produit par Alec seul, sur un vieil ordinateur portable, avec GarageBand, entre son 21e et son 22e anniversaire.

Alors qu’Alec est extrêmement privé et réservé en personne, il ne se cache pas dans sa musique. Sur les 13 titres de Guard Dog, ainsi que sur le single « House Song », son écriture est intensément vulnérable, pleine de ruminations plaintives sur la façon de se connaître et de se tenir dans des relations compliquées. Un défi particulier pour les personnes socialement anxieuses, l’une des lignes de force de l’album est « d’apprendre à parler » : trouver sa voix et l’utiliser, en particulier dans les moments et les lieux où l’on se sent petit.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-12-11/searows https://www.facebook.com/events/1009599930127845 https://link.dice.fm/A253ca294618

Searows