Searching for John par la Cie la Frontera —————————————– ### Cirque Cette pièce de cirque met en scène le personnage de John Henry, un homme américain qui incarne la métaphore de la recherche de soi-même. Ce personnage, inspiré des origines de Stefan Kinsman, est un voyageur, il est donc un immigrant aux yeux de certains, un aventurier aux yeux d´autres ou encore un porteur de connaissances de l’inconnu pour quelques-uns. Ses voyages sont une quête sans fin de lui-même. La vie est un voyage sans fin à travers lequel chaque humain cherche son propre être véritable. La Frontera porte ainsi un projet artistique et culturel fondé sur la volonté de questionner l´accessibilité de l´art dans notre société, de travailler avec la pédagogie, d´ouvrir la relation entre le cirque et d’autres formes d´art et de questionner le fonctionnement et l´identité d´une compagnie artistique dans notre société. _**Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts des Bordeaux Métropole du 1er au 23 Octobre 2021.**_ **DISTRIBUTION** Auteur et Interprète : Stefan Kinsman ; Assistant Création et Magie : Andrea Speranza ; Scénographe : Jani Nuutinen ; Marionnette : Patrick Sims ; Création Son : Chloé Levoy ; Images : Ximena Lemaire Castro ; Costumière Kim Marro. Dates : Mardi 12 Octobre à 20 h 30 Mercredi 13 Octobre à 18 h 30 : La Madeleine de Proust de John – Jeudi 14 Octobre à 20 h 30 – Samedi 16 Octobre à 18 h suivi de la fièvre du samedi soir – Dimanche 17 Octobre à 17 h Tout public Durée : 1 heure Lieu : Sous Chapiteau, 17, Rue Robert Schuman Tarifs : plein 14 euros / réduit 10 euros / enfant 5 euros

