du jeudi 9 septembre au dimanche 19 septembre à ESAD (L'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans)

Cette exposition présente les travaux des jeunes diplômés diplômés 2021. C’est une invitation à partager quelques facettes de la recherche en art et de présenter la grande diversité de points de vue et d’expression plastiques que nous nous attachons à valoriser au sein de l’ÉSAD Orléans. Les travaux des diplômé.e.s 2021 incarnent une conception du design aux prises avec les problématiques actuelles, tout en y proposant une amorce de réponse. Vous pourrez ainsi vous plonger dans des tentures en réalité augmentée, une réinterprétation numérique de la photographie argentique, de la typographie politique ou encore des impressions 3D directement inspirées de données personnelles.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-13T10:00:00 2021-09-13T20:00:00;2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T20:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T20:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

