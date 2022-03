Search_Bar #4 : Tant qu’il y aura des fleurs… ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 11 mars au dimanche 24 avril

L’exposition associe des œuvres mettant en dialogue des objets archétypaux, tels que des vases et des stèles, et notre environnement numérique. L’art et le design offrent ici une rencontre entre le bois, la pierre et les données numériques, la cire et le réseau Internet, la céramique et l’impression 3D… Avec Bold Design, Olivier Bouton et Caroline Zahnd, Emmanuel Hugnot, Jonathan Keep, Mona Oren, Gaetano Pesce, Louise Rué et Gabin Bouvard, Olivier Van Herpt, Eva Vedel Pendant toute la durée de l’exposition, des ateliers animés par des jeunes diplômés de l’ÉSAD Orléans sont proposés à destination des élèves du primaire, du secondaire et du public amateur d’Orléans Métropole. Durant la semaine, le public est invité à découvrir le travail en action des ateliers et, le week-end, les résultats de ces workshops déployés au sein de l’exposition. Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h Entrée libre soumise au pass vaccinal jusqu’au 13 mars

Du 11 mars au 24 avril 2022 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier ESAD (L'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans) 14 rue Dupanloup Orléans

