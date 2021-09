Orléans ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Loiret, Orléans Search Bar #2 ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Search Bar #2 est la deuxième exposition de l’ECOLAB à Orléans. Nous y retrouverons les thématiques abordées par l’unité de recherche de l’ÉSAD Orléans : le design du temps, l’édition transmédia, le design de la transition ainsi que la sculpture des données. L’exposition se tient à la fois dans la galerie de l’ÉSAD Orléans et dans la galerie du Théâtre d’Orléans. Moment de ponctuation après un mois de workshops, Search Bar #2 est à la fois un aboutissement et une étape pour l’année à venir, un témoignage de la vitalité et de l’audace de la recherche en art et en design aujourd’hui. Cette exposition se tiendra conjoitement dans la Galerie de l’ÉSAD et dans la Galerie du Théâtre d’Orléans. À la Galerie de l’ÉSAD, le programme Edition Média Design explorera les relations entre la narration, le jeu et l’édition. Au théâtre, le programme Objects, Crafts and Computation utilisera les données informatiques pour créer des sculptures ou des objets, tels que des urnes funéraires ou des vases. Le programme LIGA (nom gaulois de la Loire) s’attachera à concevoir des habitats réversibles prenant en compte le milieu de leur implantation et les interactions entre les différents êtres peuplant le fleuve Loire. Le programme Blockchain in Média se penchera sur l’imaginaire des blockchains, dont celle du Bitcoin. Il cherchera aussi à les détourner soit en imaginant une blockchain fonctionnant au rythme des marées soit en utilisant une blockchain pour fabriquer une police de caractères.

Entrée libre suir présentation du passe sanitaire

L'exposition de l'unité de recherche de l'ECOLAB
ESAD (L'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans)
14 rue Dupanloup
Orléans

