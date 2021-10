Vitry-sur-Seine 3 cinés Robespierre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine SéanSciences – Le vent se lève (Miyazaki) au 3 Cinés Robespierre 3 cinés Robespierre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

3 cinés Robespierre, le mercredi 6 octobre à 14:00

Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science, l’**Exploradôme** vous propose des ateliers scientifiques et numériques pour accompagner le **film d’animation plein de poésie** du célèbre réalisateur Hayao Miyazaki. Création du studio japonais Ghibli, “**Le vent se lève**” s’inspire de la vie de l’ingénieur Jiro Horikoshi, qui rêvait de voler et de dessiner de magnifiques avions. Inventeur extraordinaire, il fera entrer **l’aviation** dans une ère nouvelle. Venez vous envoler, **quelque soit votre âge** !!

Gratuit, sur réservation

Prêt·e·s à vous envoler pour la Fête de la Science ? 3 cinés Robespierre 19 Av. Maximilien Robespierre, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:30:00

