Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Le Club de Canoë-Kayak du Pays de Brocéliande vous propose des séances de sport-santé à Paimpont (samedi) et à Montfort (dimanche) ! Durée : 2h Au programme :

– Canoë kayak – Pagaie fitness

– Initiation Yoga – étirements

Réservation obligatoire par ici : https://doodle.com/meeting/participate/id/kazlxJ8d/vote

Club CKPB 3 route d'Iffendic Montfort-sur-Meu

