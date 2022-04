Séances spéciales Marseille 1er Arrondissement, 4 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Séances spéciales Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2022-04-04 19:45:00 – 2022-04-04 Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

4.9 9.8 Au programme des avant-premières



• Lundi 4 avril à 19h30

“Pour Sama” de Waad al-Kateab et Edward Wattau [1h40]

En présence de Raphaël Pitti, professeur de médecine d’urgence et de catastrophe

En partenariat avec Ancrages



• Mercredi 6 avril à 19h30

Première séance accompagnée par Les Rencontres du cinéma Sud Américain

Suivi d’un apéro

“Employé / Patron” de Manuel Nieto Zas [1h46, AR, Vostfr]

Avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian Borges…



• Jeudi 14 avril à 19h45

Soirée Mauvais Genre – En partenariat avec les Éditions Rouge Profond

Séance présentée par Guy Astic

“Dark Water” de Hideo Nakata [1h41, 2002, JP, Vostfr]

Avec Hitomi Kuroki , Rio Kanno , Mirei Oguchi…

Interdit aux moins de 12 ans

Du 14 au 26 avril – 3 films J-Horror : Dark Water – Audition – Ring



• Vendredi 15 avril à 19h30

Film précédé d’un quizz avec des lots à gagner !

“Detective Conan” de Chika Nagaoka [1h50, JP, Vostfr]

Avec Minami Hamabe , Megumi Hayashibara…



• Vendredi 15 avril à 20h30

En présence de toute l’équipe

“Années 20” de Elisabeth Vogler [1h30, FR]

Avec Noémie Schmidt, Alice de Lencquesaing, Manuel Severi…



• Jeudi 21 avril à 19h30

Ciné-club Grec en partenariat avec le Festival Grec Doc et l’Union Hellénique de Marseille

“Zacharo, pour une poignée de vote” de Kimon Tsakiris [1h13, 2019, Vostfr]

Rendez-vous aux Cinémas Les Variétés pour des séances spéciales !

https://www.facebook.com/lesvarietesmarseille/events

