Vesoul Archives départementales de la Haute-Saône Haute-Saône, Vesoul Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure Archives départementales de la Haute-Saône, 18 septembre 2021, Vesoul. Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Saône

La reliure consiste à lier, à rassembler plusieurs feuilles d’un livre, pliées ou non en “cahier”, de façon à permettre un usage durable et à lui donner une esthétique avenante. La dorure est une technique visant à rehausser les objets en les recouvrant d’or. Elle est connue depuis l’Antiquité, notamment en Égypte antique. **À noter :** Atelier à 14h et 15h30 le samedi et le dimanche.

Gratuit | Durée : env. 1h | Atelier limité à 5 personnes | inscription recommandée.

Une première approche concrète de l’art de la reliure et de la dorure par la réalisation d’un petit carnet. Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Saône Adresse 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Ville Vesoul lieuville Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul