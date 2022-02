Séances planétarium et exposition « L’énergie des étoiles » Médiathèque de Jeumont Jeumont Catégories d’évènement: Jeumont

Nord

Séances planétarium et exposition « L'énergie des étoiles »

du mardi 22 février au vendredi 4 mars à Médiathèque de Jeumont

La médiathèque de Jeumont, partenaire de notre appel à projet vous présente, du 22 février au 05 mars, nos outils itinérants : * Le planétarium itinérant Avec sa séance « les étoiles d’Hercule » à partir de 6 ans.Le planétarium peut accueillir jusqu’à 18 personnes sous sa coupole gonflable. Les séances sont animées par l’association Les Perséïdes et la Cité des Géométrie de Maubeuge. * Exposition « L’énergie des étoiles » Vous y trouverez toutes les réponses aux questions : Qu’est-ce qu’une étoile? Quelle est l’origine et la nature de l’énergie stellaire? Que se passe t-il au coeur du soleil? Vénus, la Terre et Mars sont-elles nées sous une bonne étoile? La médiathèque propose également une conférence le vendredi 4 mars à 19h : « Naissance de notre système solaire » Plus d’informations sur [[https://www.lamediatheque-jeumont.fr/](https://www.lamediatheque-jeumont.fr/)](https://www.lamediatheque-jeumont.fr/) Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter ces outils? Découvrez ici notre fiche catalogue [[https://bit.ly/3njlYzq](https://bit.ly/3njlYzq)](https://bit.ly/3njlYzq) [[https://bit.ly/3ngk5nm](https://bit.ly/3ngk5nm)](https://bit.ly/3ngk5nm) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Entrée libre, selon conditions et horaires du lieu d’exposition

Médiathèque de Jeumont rue de la Gare 59460 Jeumont

2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T12:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T12:30:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:00:00

