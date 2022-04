Séances Paris sportives Square Serment de Koufra Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séances Paris sportives Square Serment de Koufra, 17 avril 2022, Paris. Séances Paris sportives

du dimanche 17 avril au dimanche 26 juin à Square Serment de Koufra

Chaque mois un atelier avec débats et séances d’activités sportives est proposée au Square Serment de Koufra,Hustle Paris animera des séances gratuites de self défense, de nouveaux sports tels que le spike ball, le molky, le kin ball et le yoga. Le dimanche de 10 h à 12h , venez nombreux!!

Gratuit, inscriptions souhaitées par mail mais pas obligatoire

Séances gratuites de sports proposées par l’association Hustle Paris Square Serment de Koufra 187 Rue de la Légion Étrangère, 75014 Paris Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T12:30:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Square Serment de Koufra Adresse 187 Rue de la Légion Étrangère, 75014 Paris Ville Paris lieuville Square Serment de Koufra Paris Departement Paris

Square Serment de Koufra Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Séances Paris sportives Square Serment de Koufra 2022-04-17 was last modified: by Séances Paris sportives Square Serment de Koufra Square Serment de Koufra 17 avril 2022 Paris Square Serment de Koufra Paris

Paris Paris