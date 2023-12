De l’Ancien Testament au Nouveau Testament Séances par zoom en direct Paris, 13 janvier 2024, Paris.

De l’Ancien Testament au Nouveau Testament Samedi 13 janvier 2024, 10h00, 14h00 Séances par zoom en direct 35 euros

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Après la mort de Jésus, ses disciples ont fait l’expérience inouïe de le rencontrer vivant, ressuscité. Pour comprendre et tenter de dire cet événement sans précédent, ils ont relu leurs Ecritures, ce que nous appelons l’Ancien Testament. Avec eux, de l’un à l’autre Testament, nous sommes invités à répondre à la question « Et vous qui dites vous que je suis ?”.

Nous situerons la naissance et la vie de Jésus de Nazareth dans le milieu juif diversifié du 1er siècle, en plantant le décor depuis le retour d’exil (520 av. J.C.) et les 5 siècles qui virent le développement du judaïsme. Puis, à partir de l’événement de la mort et de la résurrection de Jésus, nous suivrons la formation des évangiles dans les premières communautés chrétiennes (confessions de foi, hymnes, récits). Ainsi apparaîtront la continuité et la nouveauté de l’un à l’autre Testament.

Roselyne Dupont-Roc animera cette journée (ancienne enseignante à l’Institut Catholique de Paris, co-auteur de Après Jésus. L’invention du christianisme, Albin Michel, 2020 , conseiller scientifique de Jésus. L’encyclopédie, Albin Michel, 2017 , Saint Luc, éd. de l’Atelier, 2003).

« Roselyne a le talent de rendre accessible ce qui est complexe« , Violette, 50 ans.

« Son enthousiasme est communicatif », François, 37 ans.

