Des écoles catholiques, pour quoi faire ?

Pourquoi l’Eglise a-t-elle éprouvé le besoin d’investir le champ de l’éducation ? Après tout, sa mission première n’est pas d’éduquer la jeunesse !

De toute façon, pour être chrétien, est-il vraiment besoin de savoir lire et raisonner ? Si la foi est d’abord un sentiment ou un ressenti, pas besoin d’une école pour la transmettre !

Et puis, une école catholique ne risque-t-elle pas, à l’instar d’une école de druides, d’être un instrument de pouvoir au service de l’Eglise ?

Face à ces questions, il n’est pas inutile d’observer que depuis deux mille ans, des chrétiens ont eu, au nom de leur foi, le souci d’instruire les plus larges couches de la population, et pour cela, ils ont innové (invention de la progression scolaire, invention de l’enseignement professionnel etc…) : on est loin d’un savoir réservé à une petite élite de clercs !

C’est cette histoire que voudrait retracer ce module, en montrant comment l’école catholique a répondu au double souci de transmission de la foi et d’amélioration de condition de vie des hommes.

Le module est animé par le père Philippe Saudraix, vicaire à la paroisse de Suresnes. Normalien, agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne et bibliste, Philippe enseigne aussi l’Ecriture Sainte au séminaire.

Séances par zoom en direct Paris