Module « histoire » : 5 lundis par zoom de 19h30 à 21h30 Séances par zoom en direct Paris Paris Paris Île-de-France Dans l’histoire de l’Eglise les groupements féminins offrent un observatoire intéressant au carrefour de trois dimensions : une dimension anthropologique (identité et différences entre hommes et femmes), une dimension culturelle (le rôle respectif dévolu aux hommes et aux

femmes dans la diversité des sociétés et des cultures), une dimension ecclésiologique (la place des femmes dans l’Eglise, peuple de Dieu). L’histoire médiévale et moderne offre bien des exemples de création de groupes féminins : chanoinesses, béguinages, congrégations

féminines. Ce module en étudiera quelques-uns afin qui feront ressortir la créativité de l’Église face au contexte sociétal ainsi que l’inventivité et l’ingéniosité dont ont su faire preuve les femmes. Le module est animé par le père Philippe Saudraix, vicaire à la paroisse de Suresnes. Normalien, agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne et bibliste, Philippe enseigne aussi l’Ecriture Sainte au séminaire. L’inscription au module histoire (MH) comprend : 5 cours, les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier et 6 février 2023, de 19h30 à 21h30. Ils se dérouleront EN ZOOM

