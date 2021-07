Tours Cinémas STUDIO Indre-et-Loire, Tours Séances jeunes Cinémas STUDIO Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pour seulement 3,80€ pour les moins de 25 ans, dans le cadre de l’Eté culturel, les Studio vous proposent un film à découvrir, ou redécouvrir, sur grand écran, tous les samedis après-midi. Culte, art et essai, du patrimoine ou plus récent, il y en a pour tous les goûts! Chaque séance est précédée d’une animation gratuite autour du cinéma ! **Les horaires sont donnés à titre indicatif, pour plus d’information :** [[https://www.studiocine.com/detail/seances-jeunes-122.html](https://www.studiocine.com/detail/seances-jeunes-122.html)](https://www.studiocine.com/detail/seances-jeunes-122.html) Un film à découvrir tous les samedis après-midi en juillet et en août Cinémas STUDIO 2 rue des Ursulines 37000 Tours Tours Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire

