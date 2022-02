(Séances interactives) la Transition par le Jeu Local Bar de l’Aube, 23 février 2022, Saint-Étienne.

(Séances interactives) la Transition par le Jeu

du mercredi 23 février au jeudi 17 mars à Local Bar de l’Aube

Réchauffement climatique ?️, autonomie alimentaire ?, fonte des glaces ?, inondations ?, gaz à effets de serres ?…. tant de termes et de situations que nous entendons de plus en plus et dont on ne comprend peut-etre pas toujours la signification ou la cause, l’importance et les conséquences. Les conférences et débats ne manquent pas sur ces sujets mais le CTC 42 cherche à élargir son audience, pour que chacun puisse comprendre les enjeux d’aujourd’hui et de demain, au travers d’une pédagogie plus ludique : _**LE JEU !**_ La Transition par le Jeu ———————— « Serious game » ou jeux de plateau drôles et éducatifs, le CTC 42 vous propose différentes thématiques, en fonction de ce qui vous touchent le plus. N’attendez plus, faites votre choix ou participez à tous en découvrant les jeux et les différentes dates dans l’affiche ci-jointe! N’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs, en famille, entre amis ou collègues ! – **Pré-Réservation** : Impérative par mail à [[ctcloire@gmail.com](mailto:ctcloire@gmail.com)](mailto:ctcloire@gmail.com) – Lieu : « » local associatif, 61 rue Antoine Durafour à St Etienne – **Participation aux frais** : 15 € sur place, limitée à 10 € en pré-réservation par chèque ou virement. Cette participation inclus la boisson, le grignotage, une part des frais animateurs, la location des locaux et votre soutien au CTC 42. – **Bonus** : N’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur, votre envie de découvrir et de partager…. un petit lot sera offert à l’un des participants, tiré au sort. —

Par le Collectif Transition Citoyenne 42 – CTC42

Local Bar de l’Aube 61 rue Antoine Durafour 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



2022-02-23T18:30:00 2022-02-23T21:30:00;2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T21:00:00;2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T19:30:00;2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T20:00:00