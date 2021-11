Blesle Blesle Blesle, Haute-Loire Séances d’initiation à la taille des arbres fruitiers Blesle Blesle Catégories d’évènement: Blesle

Haute-Loire

Séances d’initiation à la taille des arbres fruitiers Blesle, 4 décembre 2021, Blesle. Séances d’initiation à la taille des arbres fruitiers Salle jaune Château des Mercoeurs Blesle

2021-12-04 13:30:00 13:30:00 – 2021-12-04 Salle jaune Château des Mercoeurs

Blesle Haute-Loire Blesle Le SMAT du Haut-Allier propose une animation d’initiation à la taille des arbres fruitiers d.aubet@haut-allier.com +33 4 71 77 28 30 Salle jaune Château des Mercoeurs Blesle

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’évènement: Blesle, Haute-Loire Autres Lieu Blesle Adresse Salle jaune Château des Mercoeurs Ville Blesle lieuville Salle jaune Château des Mercoeurs Blesle