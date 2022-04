Séances découvertes de la sophrologie La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Séances découvertes de la sophrologie

du samedi 16 avril au samedi 30 avril à La Mine Ressourcerie

du samedi 16 avril au samedi 30 avril à La Mine Ressourcerie

Technique de relaxation basée sur la respiration, la sophrologie agit sur le corps et sur le mental. Grâce à des exercices quotidiens, elle permet à chacun de mobiliser ses propres capacités et de chasser ses tensions. Au programme : – Présentation des participants, échange et exposé de la séance – Exercices de sophrologie dynamique et statique que vous pourrez réutiliser dans votre quotidien. – Temps d'échange sur les phénomènes ressentis pendant la séance.

2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T12:00:00

